Balık tutmaya gittiği gölette boğuldu

Kahramanmaraş'ta bir kişi, balık tutmak için gittiği baraj göletinde boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay Andırın ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Kesik Baraj Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre, Faruk Seringeç arkadaşları ile beraber gölete balık tutmaya gitti. Bir müddet sonra Seringeç'i bulunduğu yerde göremeyen arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye dalgıç ekipleri gölette yaptıkları 1 saatlik arama sonucu Seringeç'in cansız bedenine ulaştı. Yapılan inceleme sonrası Sergeç'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı