Alev alev yanan otomobil hurdaya döndü

Alev alev yanan otomobil hurdaya döndü
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seyir halindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanları gören sürücü ise araçtan inerek hemen yardım istedi. Bu sırada otomobil alevlere teslim oldu. Alev alev yanan araca kısa sürede bölgeye gelen Dulkadiroğlu İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
title