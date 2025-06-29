Kahramanmaraş'ta Anız Yangını Ormana Sıçradı, Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Anız Yangını Ormana Sıçradı, Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta anız yangını sonrası ormanlık alana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta anız yangını sonrası ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Dulkadiroğlu İlçesi Söğütlü Mahallesi çıktı. Anız yangını olarak başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 3 helikopter, 5 arasöz, 3 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 80 personelle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı! Ağustosta görevi bitecekti

Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Afrika değil Türkiye! Termometreler 48 dereceyi gördü

Afrika değil Türkiye! Fotoğraf bugün çekildi
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "Geçmiş olsun" ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.