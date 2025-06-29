Kahramanmaraş'ta Anız Yangını Ormana Sıçradı, Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta anız yangını sonrası ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Dulkadiroğlu İlçesi Söğütlü Mahallesi çıktı. Anız yangını olarak başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 3 helikopter, 5 arasöz, 3 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 80 personelle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ