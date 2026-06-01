Kahramanmaraş'ta alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Cuma Ali K. hayatını kaybetti, şüpheli M.K. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Uludaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ile Cuma Ali K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada M.K., yanındaki tabancayla ile Cuma Ali K.'ye ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Cuma Ali K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cuma Ali K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay sonrası mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi. Şüpheli M.K. ise ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
