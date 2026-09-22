Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nda çıkan yangın, 1 helikopter ve 3 arazözle söndürüldü

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nda çıkan yangın, 1 helikopter ve 3 arazözle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı Pınarbaşı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve 3 arazözün müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ahır Dağı Pınarbaşı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı