Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nda Bahçe Yangınına Müdahale Başladı

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nda Bahçe Yangınına Müdahale Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı zirvesindeki bir bahçede çıkan yangın için orman ekipleri bölgeye sevk edildi ve müdahaleye başlandı.

Kahramanmaraş Ahır Dağı'nda çıkan bahçe yangınına müdahale başladı.

Yangın, Ahır Dağı zirvesindeki bir bahçede çıktı. Edinilen bilgiye göre, dumanları görenler durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye ormana bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin bögleye ulaştığı ve yangına müdahaleye başladığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de gözaltına alındı

CHP'nin 47 yıl sonra kazandığı ilin belediye başkanı da gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkan yardımcısının baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşveti aldığı anlar kamerada

Baklava kutusundan 110 Bin Euro çıkmıştı! İşte rüşveti aldığı anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.