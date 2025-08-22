Kahramanmaraş'ta 6 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi
Polis ekipleri Kahramanmaraş'ta düzenledikleri operasyonda, kaçakçılık kapsamındaki incelemeler sonucunda 30 bin kartonda 6 milyon boş makaron ele geçirdi. Şüpheli sürücü S.G. gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, kaçakçılıkla ilgili yapılan çalışmada Göksun istikametinden şüpheli bir aracın geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli araç takibe alındı. Durdurulan araçta yapılan aramada 30 bin kartonda 6 milyon adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü S.G. gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa