Kahramanmaraş'ta 6 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, kaçakçılıkla ilgili yapılan çalışmada Göksun istikametinden şüpheli bir aracın geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli araç takibe alındı. Durdurulan araçta yapılan aramada 30 bin kartonda 6 milyon adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü S.G. gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ