Kahramanmaraş'ta 6 gündür kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Edinilen bilgiye göre olay, Andırın İlçesi Çığşar Mahallesi'nde meydana geldi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Çığşar Mahallesine giden 79 yaşındaki Osman K.'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler yaşlı vatandaşın cansız bedenini Çışar Mahallesi Harmankaya mevkiinde buldu. Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı. Osman K.'nın ağaçlarına bakım için bölgeye gittiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ