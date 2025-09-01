Kahramanmaraş'ta 58 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 58 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Taşburun Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana geldi. Nazife Cırıtlı'nın kocası eve geldiğinde, eşinin kapıyı açmaması üzerine 112 Acil Komuta Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmasının ardından içeri girildiğinde, Nazife Cırıtlı kanepede hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından Cırıtlı'nın cansız bedeni Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ