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Kahramanmaraş'ta video çekerken depreme yakalandı

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir restoranda video çeken vatandaşın deprem anındaki panik hali kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında bir restoranda video çeken vatandaşın depremi hissetmesiyle yaşadığı panik anları kameralara yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi. AFAD, depremin merkez üssünün Pazarcık ilçesi olduğunu duyurdu.

Deprem sırasında Pazarcık ilçesinde bir restorantta video çeken vatandaş, depremi hissetmesiyle yaşadığı panik anlarını kaydetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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