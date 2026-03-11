AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.58'de 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı