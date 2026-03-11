AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.58'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Göksun olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı