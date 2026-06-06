Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kasten öldürme suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G., resmi belgede sahtecilik suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.A., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.T.'yi yakalandı.

Hükümlüler işlemler sonrası ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı