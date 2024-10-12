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Kahramanmaraş'ta 17 Yaşındaki Genç, Tartıştığı Babasını Vurdu

Kahramanmaraş'ta 17 Yaşındaki Genç, Tartıştığı Babasını Vurdu
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 17 yaşındaki M.D, tartıştığı babası İsmet Demirci'yi tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından jandarma ekipleri M.D'yi gözaltına aldı ve soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki genç, tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Göksun ilçesi Güldağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çıkan tartışmada 17 yaşındaki M.D, babası İsmet Demirci'yi tüfekle vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Demirci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri M.D'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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