Kahramanmaraş Onikişubat'ta seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta seyir halindeki kamyon alev alev yandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kürtül Mahallesi Andırın yolu üzerinde seyir halindeki kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü; kamyonda maddi hasar oluştu.
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir kamyon alev alev yandı.
Yangın, Onikişubat İlçesi Kürtül Mahallesi Andırın yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonda çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonrası kamyonda maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı