Haberler

Kahramanmaraş Onikişubat'ta seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Onikişubat'ta seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Güncelleme:
+24 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kürtül Mahallesi Andırın yolu üzerinde seyir halindeki kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü; kamyonda maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir kamyon alev alev yandı.

Yangın, Onikişubat İlçesi Kürtül Mahallesi Andırın yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonda çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası kamyonda maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi

2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

KKTC'de batan gemiden haber var

Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı

Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı

Ülke bu derbiyi konuşuyor! Polis harekete geçti

Dev derbi öncesi olanlar oldu!
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara noktayı koydu

Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara noktayı koydu
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı

Galatasaray’ın yıldızı milli takımı bıraktı
Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi

14 yıl sonra aynı kabus! Polise özel yetki verildi
Milli forma gururu! Adil Demirbağ'dan duygusal mesaj

A Milli Takım'a çağrılan Adil'den ilk sözler