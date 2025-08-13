Kahramanmaraş Göksun'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, önceki gün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kavşut Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. 3 gündür devam eden yangına yoğun sarp arazide karadan güçlükle müdahale edildi. 5 helikopter, 8 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 9 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 2 iftaiye ve 243 kara personelin müdahalesiyle yangın bugün tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ