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Kahramanmaraş Elbistan'da adliye önünde silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde adliye önünde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde adliye önünde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan Adliye Binası önünde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri adliye önünde ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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