Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun için tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde evinde ölü bulunan Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun sabah saatlerinde evinde ölü bulunmuş, adrese çok sayıda polis ve güvenlik güçleri sevk edilmişti. Kahramanmaraş Valiliği'nin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Evinde ölü bulunan Kaymakam Coşkun için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya ve Kahramanmaraş il protokolü katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kaymakam Coşkun'un cenazesi memleketine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ