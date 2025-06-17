Kahramankazan'da Feci Kaza: 5 Yaralı

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, toplam 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramankazan'da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile kavşağı dönmeye çalışan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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