Haberler

Kahramankazan'da 300 Milyon Liralık Eroin Operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramankazan'da bir kargo aktarma merkezinde rutin kontrolde 109.3 kilogram eroin ele geçirildi, piyasa değeri 300 milyon lira. Kargoyu teslim alan A.S. tutuklandı, M.A.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve Van ile koordineli soruşturma sürüyor.

Kahramankazan'da kargo aktarma merkezinde gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında 300 milyon lira değerinde 109.3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 21 Ağustos Cuma günü Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir kargo aktarma merkezinde gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği 3 ayrı kargo paketi incelemeye alındı. Cumhuriyet savcısının nezaretinde gerçekleştirilen aramada, paketlerin içerisinde 210 kalıp halinde, daralı ağırlığı 109 kilogram 300 gram olan ve eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değerinin 300 milyon lira olduğu belirtildi.

Soruşturmanın devamında kargo gönderileri kontrollü şekilde takibe alınarak; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile sağlanan koordinasyon sonucunda, kargoları 24 Ağustos Pazartesi günü teslim alan A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Kahramankazan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yürütülen teknik ve adli çalışmalar sonucunda olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen M.A.B. isimli diğer şüpheli de tespit edildi. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldığı, ayrıca kullandığı tespit edilen araç hakkında yakalama tedbiri uygulandığı öğrenildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olduğu bildirildi.

Soruşturmanın gönderici ayağının ortaya çıkarılması amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile de koordinasyon sağlandığı; kargoların gönderilme süreci, bağlantılı kişiler, iletişim ve mali hareketler ile uyuşturucu madde ticaretinin tüm boyutlarının tespitine yönelik çalışmalar başlatıldığı öğrenildi.

Ele geçirilen maddeler üzerinde incelemeler sürdürülürken, soruşturmanın "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun yanı sıra "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" yönünden de Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti

Komşuda terör örgütü kendini feshetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
İhbarla ortaya çıktı! Evden Kurişler'le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi

Evden Kurişler'le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi
CHP yönetimi 'mutlak butlan' davasında temyiz başvurusunu geri çekti

CHP'den mutlak butlan hamlesi! Başvuru geri çekildi
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor

Yumurtayı yiyen hastaneye koştu: 8 ülkede alarm verildi
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı

Çocuğun elindeydi bomba gibi patladı, bütün mahalle ayağa kalktı