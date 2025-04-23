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Kahraman İmam-Hatip, 25 Metre Derinliğindeki Kuyudan Çocuğu Kurtardı

Kahraman İmam-Hatip, 25 Metre Derinliğindeki Kuyudan Çocuğu Kurtardı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde oyun oynarken su kuyusuna düşen 6 yaşındaki Yiğit, köyde görev yapan imam-hatip Süleyman İnce tarafından kurtarıldı. Küçük çocuk kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Sivas'ta oyun oynarken 25 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuğu köyde görev yapan imam-hatip kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Arpaözü köyünde oyun oynayan 6 yaşındaki Yiğit adlı çocuk 25 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Olayı duyar duymaz kuyunun başına giden imam-hatip Süleyman İnce, ip yardımıyla gerekli güvenlik önlemlerini alarak kuyuya indi. Kuyunun dibine ulaşan İnce, küçük Yiğit'i yukarı çıkarmayı başardı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrılırken, çocuğun kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan Yiğit, ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun ailesi din görevlisi İnce'ye teşekkür ederken, köy halkı da bu cesur davranışıyla can kurtaran din görevlisini "kahraman" ilan etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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