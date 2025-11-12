Kağızman'da Aranan Şahıs Yakalandı

Kağızman'da hakkında 4 yıl, 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda hakkında "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması, Taşınması Bulundurulması" suçundan 4 yıl, 2 ay hapis cezası ile arama kararı bulunan 1 kişiyi Kağızman'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS