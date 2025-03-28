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Kağızman'da 3 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Kağızman'da 3 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Kağızman'da 'Vergi Kanununa Muhalefet' suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Kağızman'da hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında "Vergi Kanununa Muhalefet" suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan (1 kişi, Kağızman ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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