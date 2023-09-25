Kağıthane Tem Otoyolu Seyrantepe mevkiinde üst geçidin korkuluklarına çıkan bir kadın, intihar girişiminde bulundu. Trafiğin durmasına sebep olan kadın, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığına atladı. Kolunun incindiği öğrenilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane TEM'de intihar girişimi trafiği kilitledi

İtfaiyenin açtığı hava yastığına atlayan kadının kolunun incindiği öğrenildi

İSTANBUL - Kağıthane Tem Otoyolu Seyrantepe mevkiinde üst geçidin korkuluklarına çıkan bir kadın, intihar girişiminde bulundu. Trafiğin durmasına sebep olan kadın, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığına atladı. Kolunun incindiği öğrenilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 15.30 sıralarında Kağıthane Tem Otoyolu Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle üst geçidin korkuluklarına çıkan genç kadın, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkuluklara çıkan kadını ekipler sakinleştirmeye çalıştı. Bunalımda olduğu iddia edilen kadın, tüm ikna çabalarına rağmen itfaiyenin açtığı hava yastığına atladı. Kolu incinen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Film izler gibi izlediler

Öte yandan, çevredekilerin olayı bir yandan cep telefonuyla kayda alırken, diğer yandan film izler gibi izlemesi ortaya ilginç görüntüler çıktı. Olayın ardından durdurulan trafik tekrar açıldı.