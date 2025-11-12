Kağıthane'de Yangın Sonrası Patlama

İstanbul Kağıthane'de, bir binada çıkan yangın sonrası bir patlama meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası patlama meydana geldi. Çevrede paniğe yol açan olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışması sürüyor. - İSTANBUL