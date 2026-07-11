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Kağıthane'de Türk bayrağını yere attı: 11 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

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İstanbul Kağıthane'de bir iş yerinin önündeki Türk bayrağını sökerek yere atan Cafer B., polis ekiplerince yakalandı. 11 suç kaydı bulunan şüpheli, 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Kağıthane'de bir iş yerinin önündeki Türk bayrağını sökerek yere atan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 11 suç kaydı bulunan şüpheli, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay, 10 Temmuz Cuma günü saat 06.30 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen bir kişi, iş yerinin önünde asılı bulunan Türk bayrağını yerinden sökerek yere attı. Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin Cafer B. (51) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde "Sinir hastalığımdan dolayı zaman zaman kendimi kaybediyorum" dediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede şüphelinin sağlık durumuna ilişkin bu iddiayı doğrulayan bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Ayrıca Cafer B.'nin "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "Hırsızlık", "Tehdit", "Kasten yaralama" ve "6284 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçları başta olmak üzere toplam 11 suç kaydı bulunduğu, daha önce de iki kez cezaevine girip çıktığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Cafer B., "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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