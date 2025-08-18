Kağıthane'de Sürücüler Kavgada Ambulansa Yol Vermedi

Kağıthane'de iki sürücü, yol verme nedeniyle yaşanan tartışma sonucu ambulansa yol vermedi. Olay anı kameraya yansıdı.

Kağıthane'de sokak ortasında kavgaya tutuşan sürücüler, dakikalarca ambulansa yol vermedi. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Seyrantepe'de yaşandı. Bir kargo kamyonu sürücüsü ile otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle sokak içerisinde tartışmaya başladı. İki sürücü de birbirine yol vermemek için direnirken bu sırada arkada ise bir ambulansın beklediği görüldü. Ambulans sürücüsü defalarca siren çalarak yol istedi ancak sürücülerin tartışması bir türlü sonlanmadı. Dakikalar sonra araçlarına binen sürücüler sokaktan ayrıldı. O anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

