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Kağıthane'de Servis Minibüsü Feci Kazaya Neden Oldu: 1 Ölü

Kağıthane'de Servis Minibüsü Feci Kazaya Neden Oldu: 1 Ölü
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İstanbul Kağıthane'de freni patlayan bir servis minibüsü, yol kenarındaki bir kişiye çarparak ölümle sonuçlanan bir kazaya neden oldu. Olayda 5 kişi de yaralandı, ekipler olay yerinde müdahale ediyor.

Kağıthane'de feci kaza: 1 ölü

İSTANBUL - Kağıthane'de freni patlayan servis minibüsü, yol kenarındaki 1 kişiye çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Olay, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 LAA 223 plakalı O.K. idaresindeki servis aracının henüz bilinmeyen bir nedenle freni patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce park halindeki 34 HMS 673 plakalı otomobile daha sonra ise 1 kişiye çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptı, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa
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