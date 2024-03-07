Üye Girişi
Haberler

Kağıthane'de Park Halindeki Araç Alev Aldı

Güncelleme:

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yandı. Lastikleri yanarak eriyen araç bulunduğu yerden yokuş aşağı kayarak karşı kaldırımda bulunan demir korkuluklara çarptı. Yaklaşık 45 dakikalık bir çalışma ile söndürülen araç küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 22.45 sıralarında Hürriyet Mahallesi Saygı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde duran bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmından yükselen alevler kısa sürede aracın her yanını sardı. Alev topuna dönen otomobili gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Yanan aracın yanında bulunan diğer araçların sahipleri araçlarını o noktadan kurtarmaya çalışırken çevre binalarda bulunan vatandaşlar ise alevlerin evlerine ve elektrik panolarına sirayet etmesinden korktu. Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri aracı söndürmeye çalışırken araç zaman zaman tekrar alevlendi. İtfaiye ekipleri aracı söndürmeye çalışırken aracın kayarak çarptığı korkuluğun bulunduğu binadaki bir vatandaş ise camdan su dökerek yardımcı olmaya çalıştı. Yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmanın ardından araç güçlükle söndürüldü.

Motor kısmından yükselen alevlerin sardığı aracı sahibi ve çevredeki vatandaşlar söndürmeye çalıştı. Buldukları su bidonu, kova gibi malzemelerle yanan aracı söndürmeye çalışırken "Kimse de yangın tüpü, hortum yok mu?" diye yardım istediler. Evlerinin camından olayı izleyen vatandaşlar ise su atmalarının daha kötü olacağı konusunda uyarılarda bulundu. Zaman zaman araçtan yükselen patlama sesleri ise paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Aracın şoför içindeyken yanmaya başladığını belirten Haşim Yıldırım, "Araba buradaydı. Adam tamirciden getirmişti. Buraya tam park ederken yol istiyor o an araba birden alev alıyor. Alev alınca araba alev topuna dönüyor. Döndükten sonra kaydı. Allah'tan direğe vurmadı. Eğer direğe vursaydı mahalle giderdi. Şoför içerideyken yanmaya başladı. Dışarıya kendini zor attı. Şu anda yaralı yok çok şükür ama araba gitti yani" ifadelerini kullandı.

O anlara şahitlik eden mahalle sakinlerinden Alparslan Tolan, "Motor kaputundan başladı. Sahibi yardım istedi. 3, 5 arkadaş tüplerle geldi, söndüremedi. Tam yandıktan sonra frenler boşaldı. Oradaki yere vurdu. Herhalde şaseden yandı" şeklinde konuştu.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hürriyet Mahallesi Kağıthane 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Kahramanmaraş adayı Taner Barışık kimdir? 2024 DEVA Partisi Kahramanmaraş belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Hatay adayı Murat Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Erzincan adayı Mehmet Sait Başaran kimdir? 2024 DEVA Partisi Erzincan belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Bursa adayı Zeki Kahraman kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Adıyaman adayı Mehmet Ayaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman belediye başkan adayı kim? Ahmet Ünal kimdir? İYİ Parti İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı Ahmet Ünal kimdir? Alkan Tekdemir kimdir? İYİ Parti İstanbul Şile Belediye Başkan adayı Alkan Tekdemir kimdir? Hüseyin Öndeş kimdir? İYİ Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı Hüseyin Öndeş kimdir? Linkedin çöktü mü? Linkedln'de sorun mu var, neden girilmiyor 7 Mart Perşembe 2024? 7 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Tarihte bugün ne oldu? 8 Şubat'ta doğan ünlüler! 8 Şubat'ta ne oldu? 8 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 7 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 6 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Şubat'ta yaşananlar!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title