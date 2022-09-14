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Kağıthane'de, otomobil içerisinde kadına şiddet kamerada

3. Sayfa Haberleri

Kağıthane'de, otomobil içerisinde kadına şiddet kamerada

Kağıthane'de, cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisinde bulunan bir kadın, sürücü koltuğunda bulunan erkek tarafından darp edildi.

Kağıthane'de, cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisinde bulunan bir kadın, sürücü koltuğunda bulunan erkek tarafından darp edildi. Şiddet anı ise başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisinde bulunan bir kadın, sürücü koltuğunda bulunan erkek tarafından darp edildi. Şiddet anı ise öndeki aracın araç içi kamerasına yansıdı. Araç içi kameraya yansıyan görüntülerde, erkek sürücü yanında bulunan kadını yumruk atarak darp ettiği ve kafasına vurduğu görülüyor.

Görmezden gelmedi, polise bildirdi

Şiddet anını araç içi kamerasıyla çeken vatandaş, durumu görmezden gelmeyerek cadde üzerinde bulunan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine giderek olayı bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane Tragger 3. Sayfa Haberler

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