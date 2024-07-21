Kağıthane'de işkembecide korkutan baca yangını
Kağıthane'de bir işkembecinin bacasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevler restoranda hasara yol açtı.
Kağıthane'de işkembecide korkutan baca yangını
Caddedeki işkembecide çıkan yangın kontrol altına alındı
İSTANBUL - Kağıthane'de bir işkembecinin bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen babadaki yangın söndürüldü. Alevler restoranın içerisinde hasara yol açtı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'ndeki bir işkembecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü restoranın bacasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü. Oluşan yangın çevrede büyük bir paniğe yol açtı. Yangın işkembecinin içerisinde hasar oluşturdu.