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Kağıthane'de iki araçta yangın çıktı, polis kundaklama ihtimali üzerinde duruyor

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Kağıthane Merkez Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında park halindeki ticari araçta çıkan yangın, önünde park halindeki servis aracına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından polis, araçların yakılması ihtimali üzerinde duruyor.

Kağıthane'de park halindeki ticari araçta çıkan yangın, servis aracına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, polis ekipleri kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında iki araçta yangın çıktı. İddiaya göre, park halindeki ticari araç henüz belirlenmeyen nedenle alev aldı. Araçtan yükselen alevler önünde bulunan park halindeki servis aracına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede polis, araçların yakılması ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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