Kağıthane'de gecekondu alevlere teslim oldu: 1 ölü

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında Furkan Zorlu hayatını kaybetti. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Kağıthane Okul Arkası Sokak'ta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İddiaya göre, patlama seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından gecekonduda bulunan Furkan Zorlu isimli kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı iddia edildi.

Yangın sırasında mahallede bulunan İsmail Ayaz ise, "Evden çıktım namaza gidiyordum, camdan bir ses duydum bağırıyordu. Ben bakmak istemedim yola çıktım komşuyu aradım. O da hemen cama çıktı bakınca 'yangın var, yanıyor burası' dedi. Ben giderken ne duman vardı ne başka bir şey. Ama yangının ne şekilde başladığını bilmiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
