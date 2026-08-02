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Kağıthane’de duvar sıfır kilometre araçların üzerine çöktü, araçlarda büyük çapta hasar oluştu

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İstanbul’un Kağıthane ilçesinde otomobil bayiine ait sıfır araçların üzerine duvarın bir kısmı çöktü.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde otomobil bayiine ait sıfır araçların üzerine duvarın bir kısmı çöktü. Açık otoparkta bulunan araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil bayiine ait sıfır kilometre araçların bulunduğu açık otoparkın bitişiğindeki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken duvarın bir kısmı ise sıfır kilometre araçların üzerine düştü. Otaparkta bulunan araçlarda hasar meydana geldi. İşletme müdürünün polis merkezine giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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