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Kağıthane'de Caraskal, Bina Sahibinin Kafasına Düştü

Kağıthane'de Caraskal, Bina Sahibinin Kafasına Düştü
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Kağıthane'de bir tekstil atölyesine malzeme taşıyan caraskal vincin kancasından çıkarak bina sahibi Kadir Köksal'ın kafasına düştü. Yaralanan Köksal, hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de 4 katlı bir binanın 4'üncü katındaki tekstil atölyesine malzeme taşıyan caraskal, bina sahibinin kafasına düştü. Yaralanan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.45 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın 4'üncü katındaki tekstil atölyesine malzeme taşıyan caraskal, vincin kancasından çıkarak kaldırımda bulunan bina sahibi Kadir Köksal'ın üzerine düştü. Demirin kafasını sıyırmasıyla yaralanan Köksal yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Demirin altında kalan adam bağırıyordu"

Olayı gördüğünü söyleyen Mikail Çakar, "Bir baktım ki demir yavaş yavaş inerken birden kopmuş. Demirin altında kalan adam bağırıyordu. Koşarak yardıma gittim. Demirin altında kalan kişi buranın mülk sahibi Kadir Köksal'dı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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