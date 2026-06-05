Kağıthane'de devrilen ambulanstaki yaralı ve görevliler cam kırılarak çıkarıldı
Kağıthane'de hasta taşıyan ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu ambulans devrildi. Çevredeki vatandaşlar camları kırarak yaralıları ve görevlileri dışarı çıkardı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kağıthane'de, motosikletle çarpışan ambulans devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşları camı kırarak içerdeki yaralı ve görevlileri camı kırarak çıkardı.
Olay, Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan ambulans ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, ambulansın camlarını kırarak yaralı ve görevlileri, dışarı çıkardı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı