Haberler

Kağıthane'de devrilen ambulanstaki yaralı ve görevliler cam kırılarak çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane'de hasta taşıyan ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu ambulans devrildi. Çevredeki vatandaşlar camları kırarak yaralıları ve görevlileri dışarı çıkardı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kağıthane'de, motosikletle çarpışan ambulans devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşları camı kırarak içerdeki yaralı ve görevlileri camı kırarak çıkardı.

Olay, Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan ambulans ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, ambulansın camlarını kırarak yaralı ve görevlileri, dışarı çıkardı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Sibel Kekilli'nin düğün dansı ve gelinliği çok konuşuldu

Sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu pistte döktürdü
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali