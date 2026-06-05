Kağıthane'de devrilen ambulanstaki yaralı ve görevliler cam kırılarak çıkarıldı

Kağıthane'de, motosikletle çarpışan ambulans devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşları camı kırarak içerdeki yaralı ve görevlileri camı kırarak çıkardı.

Olay, Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan ambulans ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, ambulansın camlarını kırarak yaralı ve görevlileri, dışarı çıkardı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı