Kafkas Yılanı Tunceli'de Kameraya Saldırdı
Tunceli'de doğa koruma görevlisi Murat Özel, Kafkas yılanını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yılan, aniden kameraya saldırdıktan sonra ormanlık alana doğru gitti.
Kafkas yılanı kameraya böyle saldırdı
TUNCELİ - Tunceli'de doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından görüntülenen Kafkas yılanı, kameraya saldırdı.
Tunceli, doğası ve yaban hayatı zenginliğiyle dikkat çekiyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor. Bu çerçevede doğa koruma görevlisi Murat Özel, Kafkas yılanına rastladı. Özel, o anları cep telefonu kamerası ile kayda alırken, yılan bir anda saldırdı. Yılan ardından ormanlık alana giderek gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa