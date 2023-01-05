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Kayseri'de kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir parke taşı fabrikasında bir işçinin kafası pres makinesine sıkıştı. Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. İlçede bulunan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Cadde'de bulunan bir parke taşı fabrikasında işçi Yusuf G. kafasını pres makinesine sıkıştırdı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybederken, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yusuf G.'nin cenazesi otopsi yapılma üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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