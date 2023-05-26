Kadınlar tuvaletine girip görüntü çeken sapık yakalandı! Çevredekiler linç etmek istedi
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Güngören'de kadınlar tuvaletine girerek cep telefonuyla görüntü çeken Afgan V.V., durumu fark eden kadının çığlıkları sonrası çevredekiler tarafından yakalandı. Polis ekipleri şahsı gözaltına alırken, mahallelinin linç girişimi kameralara yansıdı.
Dün akşam saatlerinde Haznedar'da bulunan bir caminin tuvaletinde iddiaya göre Afganistanlı V.V. (27), tuvalete giren anne ve kızının arkasından içeri girdi.
Bir süre sonra anne çığlık atarak dışarı çıktı. Cep telefonu ile tuvalet kabininin altından ve üstünden bakarak görüntü çektiği iddia edilen V.V., çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.
Polise haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, kalabalığın içinden çıkardığı V.V'yi gözaltına aldı. Çevredekilerin tepkileri ve linç girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görgü tanığı Birol Genç, "Kadın çığlıkla dışarı çıktı yanında çocuğu da vardı. Yardım istedi biz de girdik. O arada iki tane bekçi geçiyordu onlar müdahale etti. Daha sonra polis gelip aldı götürdü" dedi. Görgü tanığı Yusuf Keleş ise, "Bir kadını telefona kaydediyor hem de kadınlar tuvaletine girerek" ifadesini kullandı. Gözaltına alınan V.V.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.