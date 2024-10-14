Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı
Esenyurt'ta bir şahıs, kadını saçlarında tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.
Son dönemlerde artan kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Olayın yaşandığı yer bu kez İstanbul Esenyurt...
Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde gözü dönmüş şahsın, karşısındaki kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştığı görülüyor.