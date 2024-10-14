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Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı

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Esenyurt'ta bir şahıs, kadını saçlarında tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.

Son dönemlerde artan kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Olayın yaşandığı yer bu kez İstanbul Esenyurt...

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde gözü dönmüş şahsın, karşısındaki kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştığı görülüyor.

Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Cep Telefonu Esenyurt 3-sayfa Güncel Hukuk Yaşam

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Yorumlar (9)

Ahmet AKGÜL:

Neden tek taraflı yaklaşılıyor!! Kadına şiddet dedikçe karşı tarafı kışkırtıyoruz. Kadınlar hatasız bir kul mu?

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Mehmet Ikbal:

gücü kadına yeten erkek musfetteleri bunlarin karşına adam çıkınca abi abi diye köpek olan zavallı korkaklar

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FONCUSAVAR:

Telefona çekeceğinize müdahale etseydiniz. En azından sesini yükseltip bağırsaydıunız

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8
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Abdulmenav Aydemir:

Eş ve kızı olabilir normal kadın rezil binsın arabasına öyle bir hale gelmiş evlilik kutsallığı kalmamiş

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10
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serdar kocakaya:

devir o kadar kötü oldu ki bilemiyoruz tabii kocası mı babası mı....

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gökhan yıldırım:

ben onu bunu bilmemde,bildiğim esenyurt denilen yer batakhane gibi yer

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