Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı

Son dönemlerde artan kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Olayın yaşandığı yer bu kez İstanbul Esenyurt...

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde gözü dönmüş şahsın, karşısındaki kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştığı görülüyor.