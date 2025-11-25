Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Jandarma, emniyet ve sosyal hizmet ekipleri, KADES uygulamasını tanıtarak kadınların acil durumlar için bilinçlenmesini sağladı.
Çarşamba Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri Tarihi Köprü üzerinde stant açtı. Ekipler, vatandaşlara broşürler dağıtarak Kadına Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.
Broşür dağıtımında, KADES uygulamasının nasıl kullanılacağı, hangi durumlarda devreye girdiği ve kadınların acil durumlarda başvurabileceği yöntemler hakkında vatandaşlara detaylı bilgilendirmeler yapıldı.
Etkinliği yerinde inceleyen Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, çalışmalar hakkında bilgi alarak, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda vatandaşları bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. - SAMSUN