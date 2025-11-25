Haberler

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Jandarma, emniyet ve sosyal hizmet ekipleri, KADES uygulamasını tanıtarak kadınların acil durumlar için bilinçlenmesini sağladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Çarşamba Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri Tarihi Köprü üzerinde stant açtı. Ekipler, vatandaşlara broşürler dağıtarak Kadına Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.

Broşür dağıtımında, KADES uygulamasının nasıl kullanılacağı, hangi durumlarda devreye girdiği ve kadınların acil durumlarda başvurabileceği yöntemler hakkında vatandaşlara detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinliği yerinde inceleyen Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, çalışmalar hakkında bilgi alarak, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda vatandaşları bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. - SAMSUN

