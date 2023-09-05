Kadın, şikayetçi olduğu kişiyle uzlaşarak hayvan bakımevine bağış yaptı

Bayburt'ta bir kadın, şikayetçi olduğu kadınla Bayburt Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine bağış yapma şartıyla uzlaştı. Uzlaştırma bürosu ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda taraflar arasında uzlaşma sağlanarak, dosya kapandı.

Bayburt'ta bir kadın, şikayetçi olduğu kadınla Bayburt Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine bağış yapma şartıyla uzlaştı. Uzlaştırma bürosu ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda taraflar arasında uzlaşma sağlanarak, dosya kapandı.

B.B'nin şikayeti üzerine bir süre önce İ.A., hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı. Suçun uzlaşma çerçevesinde olması nedeniyle Bayburt Cumhuriyeti Başsavcılığınca yürütülen dosya, Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacıların devreye girmesiyle yapılan görüşmelerde, taraflar edimli olarak uzlaşmayı kabul ettiklerini bildirdiler. Bunun üzerine müşteki B.B., Bayburt Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki sokak hayvanlarına mama alması gerekçesiyle şüpheli İ.A.'dan 5 bin lira bağış yapmasını talep etti.

B.B'nin teklifini kabul eden A.K., Bayburt'ta faaliyet gösteren Dr. Haw Hayvan Sağlığı Merkezine uzlaştırmacılar aracılığıyla bağışını ulaştırdı. Dr. Haw Sağlık Merkezi, Bayburt Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine yapılan bağış tutarını teslim etti. Uzlaştırma Bürosu ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda taraflar arasında uzlaşma sağlanan dosya ise kapandı. - BAYBURT