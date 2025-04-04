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Esenyurt'ta taksici dehşeti! Her şey kadın yolcunun kamerasına yansıdı

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İstanbul Esenyurt'ta taksici ile yolcular arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taksiye binen iki kadın birinin küfür etmesi üzerine taksici, ön koltuktaki kadına tokat attı ve saçını çekti. tepki çeken anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta taksiye binen yolcularla, şoför arasında çıkan sözlü tartışmada ortalık bir anda karıştı.

TAKSİCİ KÜFREDEN KADINA TOKAT ATTI

Tepki çeken olayda iddiaya göre, taksiye binen iki kadın ile şoför arasında tartışma çıktı. Kısa sürede yolculardan birinin küfür etmesiyle büyüyen tartışmada taksici, ön koltuktaki kadına saldırdı. Kadının küfür etmesi üzerine önce tokat atan ardından ise saçını taksici, kadınları araçtan indirdi.

VATANDAŞ ARAYA GİRDİ

O sırada yoldan geçen bir vatandaş tarafları ayırmaya çalışırken, sözlü tartışma devam etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta taksici dehşeti! Her şey kadın yolcunun kamerasına yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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