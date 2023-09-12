Kadın Çantası Paniği: Bomba İmha Robotuyla Patlatıldı

KONYA'da, askeri lojmanların bahçe duvarına bırakılan kadın çantası paniğe neden oldu. Bomba imha robotuyla patlatılan çantadan kıyafetler çıktı.

KONYA'da, askeri lojmanların bahçe duvarına bırakılan kadın çantası paniğe neden oldu. Bomba imha robotuyla patlatılan çantadan kıyafetler çıktı.

Olay, Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, cadde üzerinde bulunan askeri lojmanların bahçe duvarına çantasını bırakıp ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak bomba imha uzmanını çağırdı. Bomba imha robotuyla patlatılan çantadan kıyafetler çıktı. Daha sonra cadde yeniden trafiğe açıldı.