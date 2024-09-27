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Kadın Bıçaklayarak Öldürdüğü Kişiye 15 Yıl Ceza Aldı

Kadın Bıçaklayarak Öldürdüğü Kişiye 15 Yıl Ceza Aldı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, sevgilisiyle yürüyüşte tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren kadın, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sevgilisi ise 6 ay 22 gün hapis cezası aldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sevgilisiyle yolda yürüdüğü sırada tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldüren kadına 15 yıl, tutuksuz yargılanan sevgilisine ise 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sibel Y., tutuksuz sanık Alican U. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Sibel. Y., suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek tahliyesini talep etti. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan tutuksuz sanık Alican U. ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sibel Y.'ye 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl, sevgilisi Alican. U.'ya ise 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Yoğunburç Caddesi'nde meydana gelen olayda, Alican U. ve kız arkadaşı Sibel Y. ile yolda yürürken karşılaştıkları Bayram Yıldırım (48) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada bıçaklanan Bayram Yıldırım ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Alican U. ve Sibel Y., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Alican U. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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