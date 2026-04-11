Kadıköy'de emniyet şeridindeki sürücüye otomobil çarptı: 1 ölü

Kadıköy'de emniyet şeridinde durduğu sırada aldığı yemekle meşgulken bir aracın çarpması sonucu bir sürücü hayatını kaybetti. Olay sonrası D-100 karayolu trafiğe kapatıldı ve soruşturma başlatıldı.

Kadıköy'de emniyet şeridinde durdurduğu otomobilinden yemek aldığı sırada arkadan gelen bir aracın çarptığı sürücü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik bir süre yan yoldan sağlandı.

Olay, saat 02.00'de D-100 Karayolu Kadıköy Kozyatağı kavşağında Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'daki bir düğünden dönen 33 UP 242 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü, aracını emniyet şeridine çekerek durdurdu. Sürücü, bagajdan yemek aldığı sırada aynı istikamette makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 FK 7777 plakalı Mercedes marka otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle D-100 Edirne istikameti trafiğe kapatılarak akış yan yol üzerinden sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından talihsiz sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
