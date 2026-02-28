Haberler

İstanbul'da polisten Bağdat Caddesi'nde denetim: 606 bin 210 TL cezai işlem uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirdiği trafik denetiminde 1.741 aracı kontrol etti ve toplamda 606.210 TL cezai işlem uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi. Bin 741 aracın denetlendiği uygulamada toplam 606 bin 210 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde uygulama gerçekleştirildi. Bin 741 araç denetlendiği uygulamada 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun muayene, trafik işaret ve levhalarına uymamak, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, abartı egzoz, teknik şartlara aykırı araç, tehlikeli şerit değiştirmek ve saygısızca araç kullanmak maddeleri başta olmak üzere toplamda 141 maddeden 606 bin 210 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan denetimler kapsamında 10 araç ise trafikten men edildi. - İSTANBUL

