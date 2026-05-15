Önce 'bilmiyordum' dedi, ceza sonrası gerçeği itiraf etti

Kadıköy Sahil Yolu'nda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde susturucuları iptal edilmiş araç, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Gürültü çıkaran araç durdurulurken, sürücü işlem yapılacağını öğrenince polis ekiplerine uzun süre "bilmiyordum" diyerek dil döktü.

Ekiplerin yaptığı incelemede aracın egzoz sistemindeki susturucuların iptal edildiği belirlendi. Bunun üzerine sürücüye 16 bin lira para cezası uygulanırken, araç da 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Ceza işlemleri sırasında polis ekiplerine "bilmiyordum" diyen sürücü, cezayı öğrendikten sonra ise "Aslında biliyordum ama ceza yemeyeceğimi düşündüm" ifadelerini kullandı.

Kadıköy Sahil Yolu'nda gerçekleştirilen uygulamalarda çevreyi rahatsız eden ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

