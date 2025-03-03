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Kadıköy'de Silahlı Saldırı Denemesi: Trafik Polisi Müdahale Etti
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Bostancı'da elinde silahla bir mekana giren şahıs, trafik polisi tarafından gözaltına alındı. Olay, paniğe neden oldu.

Kadıköy elinde silahla bir mekana giren şahıs paniğe neden oldu. Şahsı trafik polisi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, dün Bostancı'da meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bir mekanda silahla girerek ateş etmek istedi. Durumu fark eden trafik polisi hızla olaya müdahale ederek şahıs gözaltına aldı. Cadde üzerinde saldırganın aniden silahını çıkararak mekana girdi. Mekanda ateş etmek isteyen şahsı o sırada bölgede görev yapan trafik polisleri, duruma müdahale etti. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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