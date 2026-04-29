Kadıköy'de restorana silahlı saldırı: Tartışmanın ardından mekanı kurşunladı

Kadıköy'de bir restoranda çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kadıköy Yener Sokak üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, müşteri Y.O. ile işletme çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından mekandan ayrılan şahıs, bir süre sonra silahla geri döndü. Y.O., restorana ateş açarken, içeride bulunan müşteriler panik yaşadı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Y.O. hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı