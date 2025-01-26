Kadıköy'de Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Kadıköy'de park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Olay, Kadıköy ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçe otoparkında park halinde bulunan 34 N 6209 plakalı Range Rower marka cipin motor kısmında aniden yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Motor kısmı tamamen yanan cipte maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL